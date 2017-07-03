Полиция ищет стрелявших у мечети в Авиньоне

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Восемь человек получили ранения в результате стрельбы у мечети во французском Авиньоне. Нападение произошло накануне поздно вечером. Как сообщают очевидцы, огонь по людям открыли четверо неизвестных, лица которых были скрыты масками. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. В настоящее время ведётся их розыск.

Первые выстрелы в Авиньоне на юге Франции прозвучали в 22:30 по местному времени. Очевидцы рассказывают: все длилось несколько минут, но это была настоящая бойня. Нападавшие стреляли без разбора во всех, кто попадался на пути. Ранены 8 человек. Двое в тяжелом состоянии в больнице, отмечает "ТВ Центр".

"Подъехал черный автомобиль Renault. Внутри были четыре человека. Двое из них вышли и начали стрелять из ружей. В этот момент на улице находились около 30 человек. Все побежали, а нападавшие стали их преследовать. Люди хотели укрыться в мечети, но в это время закончилась молитва, верующие стали выходить и тоже попали под обстрел", - сообщили в экстренных службах.

Сколь хаотичной была стрельба, свидетельствует тот факт, что среди восьмерых пострадавших четверо - это семья, которая находилась дома - в 50 метрах от места событий, но пули долетели до их квартиры.

Полиция Авиньона, изучив обстоятельства инцидента, не рассматривает его как теракт. По данным следствия, целью нападавших были не прихожане мечети.

"Инцидент у мечети в Авиньоне, судя по всему, является сведением счетов между какими-то людьми и не расценивается как теракт. Огонь велся не в сторону здания мечети, цели находились лишь на улице поблизости от него и не имеют отношения к мечети", - рассказали в полиции.

Тем не менее, в Авиньоне усилены меры безопасности. Улицы патрулируют экипажи полиции. Нападавшим удалось скрыться. Сейчас главная задача найти их, чтобы выяснить мотивы преступления.

Тремя днями ранее инцидент также возле мечети произошел в пригороде французской столицы. Мужчина на легковом автомобиле намеревался протаранить толпу верующих, направлявшихся на молитву. Автомобиль начал набирать скорость, но не смог преодолеть бордюр. После нескольких попыток водитель уехал, но вскоре был задержан полицейскими возле собственного дома. Сопротивления он не оказал, а свои действия объяснил желанием отомстить за теракты в Париже в ноябре 2015 года.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".