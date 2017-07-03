Собянин: строительство участка СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе завершено на 60%

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Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник проинспектировал строительство одного из участков Северо-Восточной хорды. В ближайшее время работы будут завершены.

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе находится уже в завершающей стадии. Ход работ в понедельник осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Этот участок новой городской магистрали примет на себя значительную часть потока машин из Подмосковья и аэропорта "Шереметьево". Трасса длиной пять километров пройдёт вдоль Октябрьской железной дороги и будет состоять из девяти эстакад. Она позволит значительно разгрузить Ленинградское, Дмитровское шоссе и участок МКАД.

"Сейчас идет активное строительство по соединению Фестивальной с Дмитровкой (Дмитровское шоссе - прим. ред.). Очень важный участок и для входа платных дорог на Санкт-Петербург, и для движения на Шереметьево, и для участка МКАДа, и вообще для всего севера Москвы. Более того, он является частью Северо-Восточной хорды, которая строится на всем протяжении: и в начале на севере, и на востоке, и в серединной части. Некоторые участки находятся в строительстве. Некоторые - в активном проектировании", - приводит слова Собянина АГН "Москва".