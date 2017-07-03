В Артеке стартовал кинофестиваль "Алые Паруса"

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Выбрать лучшие мировые фильмы и освоить кино-профессии - в международном детском центре Артек стартовал юбилейный 25-ый кинофестиваль "Алые Паруса". Более трех тысяч детей будут учиться у известных режиссёров и снимут собственные короткометражные картины.

Здесь звезды становятся ближе. Мастер-класс актерского мастерства от известных российских артистов актеров. Упражнения, которые ребятам пригодятся уже совсем скоро. На десять дней Артек превратится в настоящую фабрику грез, передает "ТВ Центр".

Кинофестиваль "Алые Паруса" вот уже в 25-й раз собирает известных режиссеров, продюсеров и артистов. Они будут помогать артековцам снимать свои собственные любительские фильмы и оценивать профессиональное кино для детей. Многие уже готовые ленты впервые увидят зрителя именно в Артеке.

На этом фестивале не бывает красной дорожки, а со звездой любимого сериала можно запросто даже встретиться на ужине. В списке приглашенных знаменитостей - десятки популярных актеров. Многие приезжают в Артек не в первый раз.

"Алые паруса" - это фестиваль детского кино. Жанра, который за 25 лет, практически исчез с больших экранов. В программе - ленты из Великобритании, Индии, Китая, США и России. Артековцы увидят не только киноновинки. Уже традиционно здесь покажут картины, на которых выросло несколько поколений детей.

"Возможно, что для кого-то "Алые паруса" станут первым шагом в актерской карьере. Но главная задача кинофестиваля вот уже 25 лет остается прежней - научить разбираться в фильмах и любить хорошее кино", - рассказал президент кинофестиваля "Алые паруса" Василий Лановой.

На этом фестиваля самое строгое и в то же время непредвзятое жюри. Оценивать фильмы будут сами артековцы. Больше трех тысяч детей со всей страны уже через неделю определят лучшую киноленту и мультипликационный фильм.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.