Мужчина открыл огонь по отдыхающим на пляже в Амурской области

Теги: стрельба Происшествие река

Житель Благовещенска ранил из охотничьего ружья трех мужчин на берегу реки Зея. По версии следствия, подозреваемый повздорил с отдыхающими и открыл огонь. Стрелок помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в связи со стрельбой на одном из пляжей Амурской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на областное СУ СКР.

По версии следствия, 2 июля 29-летний подозреваемый поругался с отдыхающими на пляже возле реки Зея. После чего он схватил ружье и несколько раз выстрелил в своих "недоброжелателей". В результате происшествия пострадали трое мужчин в возрасте 30, 31 и 42 лет.

Стрелка задержали. Он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также:

Семнадцать человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Арканзасе

В результате стрельбы у мечети во Франции пострадали 8 человек

Мужчина устроил стрельбу в больнице Лас-Вегаса из-за отказа принять его без очереди

В Москве неизвестные на Infiniti открыли огонь по автомобилю и скрылись

В Москве неизвестные совершили покушение на бизнесмена