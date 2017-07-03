Собянин: в текущем году будет благоустроено 11 набережных Москвы-реки

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 1 июля Якиманскую набережную после благоустройства.

На Якиманской набережной завершили благоустройство по программе "Моя улица". Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня закончена реконструкция на Якиманской набережной, Голутвинских переулков. Закончены работы на Новой площади. Так мы каждую неделю будем радовать горожан тем, что освобождаем от стройки их и предоставляем качественное благоустроенное пространство", - сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр также напомнил, что в этом году благоустроены будут около 100 улиц, он уточнил, что несмотря на плохую погоду, работы ведутся по графику. "До конца августа, все основные работы на улично-дорожной сети будут закончены. Конечно, мы не будем дожидаться конца августа. Сейчас практически каждую неделю будут вводиться объекты после реконструкции один за другим", - добавил он.

В ходе осмотра набережной мэр также пообщался с жителями столицы и гостями города, поинтересовался их мнением насчет изменений городского пространства. В свою очередь, жители поблагодарили Собянина за преображение территории

По словам мэра, работы по программе "Моя улица" в этом году идут гораздо более высокими темпами. "Работы по реконструкции улиц, несмотря на проливные дожди, идут с большим опережением графика", – написал Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети Twitter.

Общая протяженность Якиманской набережной составляет 500 метров, она находится на берегу Водоотводного канала между двумя другими - Крымской и Кадашевской набережными, недалеко от парка "Музеон".