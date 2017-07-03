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В Киеве появились скандальные плакаты об опасности русского языка. Они призывают украинское население отказаться от его использования. Ведь, как написано на изображении, он заразен и поражает нервную систему.

Рекламные плакаты в Киеве сравнили русский язык с "заразной инфекцией". Кроме того, на баннере фигурируют такие слова как агрессия, недоумство, смерть. Тем, кто разговаривает на русском, авторы плакатов рекомендуют прополоскать рот. Хотя им самим, как пишут местные журналисты, для начала не мешало бы выучить украинский, передает "ТВ Центр".

В тексте представители СМИ насчитали целых 13 ошибок. В начале июня Петр Порошенко подписал закон, согласно которому три четверти контента на телевидении страны должно быть украиноязычным. А депутаты Верховной Рады предлагают перевести на украинский половину книг, которые издаются в стране, подавляющее большинство газет и журналов. А также интернет-сайты и социальные сети. Более того, за русский язык хотят штрафовать.