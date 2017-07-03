Касперский готов раскрыть программный код для США

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Компания Kaspersky Lab готова предоставить американским властям исходный код программ. Исполнительный директор Евгений Касперский готов пойти на это, чтобы развеять подозрения Вашингтона по поводу работы компании.

Работники "Лаборатории Касперского" готовы предоставить властям США исходный код программ для изучения. Это будет сделано для того, чтобы развеять подозрения Соединенных Штатов по поводу деятельности компании, передает ТАСС.

По словам исполнительного директора компании Евгения Касперского, он также готов дать показания в Конгрессе США и доказать, что компания не действует "злонамеренно".

Он также подтвердил, что агенты ФБР провели беседы с рядом его сотрудников по вопросам деятельности компании в США. Телеканал NBC отмечает, что пока неизвестно, связано ли это с расследованием "вмешательства России" в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Сам Касперский отметил, что также не знает, чем именно интересовались сотрудники ФБР. По его словам, компания занимается исключительно вопросами кибербезопасности. При этом он допустил, что власти некоторых неназванных стран действительно пытались склонить его к хакерской деятельности, которую он назвал "темной стороной". Однако России среди них не было.

Кроме того, Евгений Касперский заявил, что в его компании есть бывшие сотрудники российских разведслужб, которые, по его словам, "весьма вероятно" работают в отделе продаж из-за связей с государственным сектором. Он добавил, что структура компании построена таким образом, что сотрудники не могут злоупотребить своими полномочиями.

Ранее в "Лаборатории Касперского" заявили, что считают выдвинутые в адрес компании обвинения со стороны США в связях с Кремлем неприемлемыми и голословными. Это произошло после того, как агенты ФБР опросили сотрудников компании. На следующий день стало известно, что сенаторы готовят законопроект, который может запретить Пентагону использовать ПО "Лаборатории".