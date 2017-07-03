Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

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Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Российский лидер отметил позитивную динамику сотрудничества двух стран.

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Символично, что этот праздник отмечается в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и товарищества, закаленные в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений", - отмечается в телеграмме российского президента.

Путин отметил позитивную динамику сотрудничества двух стран, а также высокий уровень взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем активном наращивании комплекса взаимовыгодных двусторонних связей на благо народов России и Белоруссии.