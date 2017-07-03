В Баварии в результате ДТП сгорел туристический автобус, есть пострадавшие
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Туристический автобус сгорел в результате столкновения с грузовиком в Баварии. Пострадали 31 человек, среди них есть тяжелораненые. По предварительным данным, в автобусе находились 48 человек.
В Баварии туристический автобус столкнулся с грузовиком и загорелся, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
В результате ДТП 31 человек пострадали, среди них есть тяжелораненые. По предварительным данным, в автобусе находились 46 пассажиров и два водителя. О 17 оставшихся ничего не известно. Причины аварии пока не установлены.
На месте происшествия работают спасатели и полиция, трасса А9 перекрыта.
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