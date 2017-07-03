Марадона пожелал стать гражданином России

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Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона решил стать гражданином России. Ранее он приехал в нашу страну в рамках движения "Россия любит футбол".

Легенда аргентинского и мирового футбола Диего Марадона задумался о получении российского гражданства. Об этом сообщает "Советский спорт".

Ранее он приехал в нашу страну в рамках движения "Россия любит футбол". Он побывал в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, прославленный футболист приехал на финал Кубка конфедераций, в котором Германия победила Чили со счетом 1:0.

Ранее Диего Марадона заявил, что является фанатом президента России Владимира Путина.