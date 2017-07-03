МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды

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Гроза и сильный ветер ожидаются в столице 3 июля, возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев. Гидрометцентр объявил в понедельник о желтом уровне погодной опасности.

Из-за сильного ухудшения погоды в Москве объявлено экстренное предупреждение - в столичном регионе сейчас действует желтый уровень опасности, передает "ТВ Центр".

Синоптики предупреждают: в ближайшие часы усилится ветер, местами ожидается гроза. Жителей призывают быть предельно внимательными. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию на дорогах и не парковать машины под деревьями. В Гидрометцентре сообщают, что настоящее лето в центральную Россию уже не придёт, весь июль будет дождливым и прохладным - средняя температура воздуха составит около 20 градусов.

Зато на юге России жара бьёт рекорды - в Астрахани и Краснодаре больше 40 градусов, палящее солнце выжигает все посадки, фермеры опасаются за свой урожай. Аномальные температуры сейчас и в Европе - в Турции и Греции жарко, как никогда, столбики термометров поднялись выше 45 градусов.