Автомобилистам в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт

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Департамент транспорта Москвы рекомендовал автомобилистам воздержаться от поездок на личных авто. В своем Twitter Дептранс призвал владельцев машин воспользоваться городским транспортом.

Московским автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщил в своем Twitter департамент транспорта столицы.

Рекомендуем отказаться от пользования личными автомобилями и осуществлять поездки на городском транспорте.#транспорт #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 3 июля 2017 г.

По данным метеобюро Москвы, в понедельник в столице может выпасть до 10% месячной нормы осадков. Мэр города поручил транспортному комплексу держать на контроле выполнение расписания общественного транспорта.