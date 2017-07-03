10:52, 03 июля 2017

Автомобилистам в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Теги:  Общество  погода  автомобиль  водитель  москва  транспорт

Департамент транспорта Москвы рекомендовал автомобилистам воздержаться от поездок на личных авто. В своем Twitter Дептранс призвал владельцев машин воспользоваться городским транспортом.

Московским автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщил в своем Twitter департамент транспорта столицы.

По данным метеобюро Москвы, в понедельник в столице может выпасть до 10% месячной нормы осадков. Мэр города поручил транспортному комплексу держать на контроле выполнение расписания общественного транспорта.

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