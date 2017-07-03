Автомобилистам в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт
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Департамент транспорта Москвы рекомендовал автомобилистам воздержаться от поездок на личных авто. В своем Twitter Дептранс призвал владельцев машин воспользоваться городским транспортом.
Московским автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщил в своем Twitter департамент транспорта столицы.
Рекомендуем отказаться от пользования личными автомобилями и осуществлять поездки на городском транспорте.#транспорт #Москва— Московский транспорт (@DtRoad) 3 июля 2017 г.
По данным метеобюро Москвы, в понедельник в столице может выпасть до 10% месячной нормы осадков. Мэр города поручил транспортному комплексу держать на контроле выполнение расписания общественного транспорта.