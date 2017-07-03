Полиция: 17 пассажиров сгоревшего автобуса в Баварии погибли

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Полиция допустила гибель 17 человек в результате ДТП с автобусом в Баварии. Ранее сообщалось, что на трассе А9 произошло столкновение грузовика и автобуса, в результате чего последний загорелся. Автобус перевозил 46 пассажиров, из них 31 человек пострадал.

Числящиеся пропавшими 17 пассажиров туристического автобуса в Баварии, скорее всего, погибли, передает ТАСС слова представителя местной полиции.

"У нас остается толика надежды на то, что кто-то из них смог выбраться и в шоковом состоянии убежал, но мы реалисты и исходим из того, что в итоге нам придется констатировать много смертей", - заявил сотрудник правоохранительных органов.

По данным полиции, все пассажиры были гражданами Германии.

Ранее сообщалось, что туристический автобус, перевозивший 46 пассажиров, столкнулся с грузовиком и загорелся. В результате ДТП 31 человек пострадали, среди них есть тяжелораненые. О причинах аварии пока не известно. На месте происшествия работают спасатели и полиция, трасса А9 перекрыта.