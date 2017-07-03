Во Франции предотвратили покушение на Макрона

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Французская полиция задержала 23-летнего националиста, который планировал покушение на президента страны Эммануэля Макрона. Это произошло 1 июля. Злоумышленник рассчитывал купить автомат Калашникова и напасть на главу государства 14 июля во время военного парада. В понедельник ему предъявили обвинения.

Во Франции предъявили обвинения 23-летнему экстремисту, пообещавшему убить президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BFM.

Ранее он написал на одном из форумов в Сети, что намерен приобрести автомат Калашникова и атаковать президента Франции. Совершить покушение он решил 14 июля, когда на Елисейских полях пройдет военный парад, в честь Дня взятия Бастилии.

Планы злоумышленника удалось разрушить благодаря предприимчивым пользователям интернета, которые сообщили об этом на специальный сайт французской полиции, куда направляются данные об экстремистском содержании посланий в мировой сети.

Мужчина проживал в городе Аржантёй в департаменте Валь д'Уаз, севернее Парижа. Его арестовали 1 июля. Во время операции по задержанию, он угрожал полицейским кухонным ножом. Еще два ножа были найдены в его автомобиле.

Обвиняемый разделял ультраправую идеологию. Он уже был осужден в 2016 году за пропаганду терроризма. Этот человек является психически неуравновешенным, но признан экспертами ответственным за свои действия.

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