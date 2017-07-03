Космодром "Восточный" совершит пять пусков в 2018 году

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В 2018 году с космодрома "Восточный" будет совершено пять пусков ракет, после их количество возрастет. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он также сообщил, что пуск нового корабля "Федерация" запланирован на 2024 год с космодрома "Байконур".

На космодроме "Восточный" в 2018 году запланированы пять пусков, далее их число возрастет, об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что строительство второй очереди наземной космической инфраструктуры на космодроме начнется в 2018 году.

Что касается первого пуска нового корабля "Федерация", то Рогозин заявил, что он состоится в 2024 году с космодрома Байконур в Казахстане.

В апреле 2016 года с нового космодрома "Восточный" в Амурской области впервые был произведен пуск ракеты-носителя "Союз- 2.1а" со спутниками. После этого с космодрома не больше ничего не запускалось.

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