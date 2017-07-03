Виновник ДТП с погибшим байкером отчислен из МГИМО

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Ректорат МГИМО отчислил студента Аркадия Смелова, который стал участником смертельного ДТП на Кутузовском проспекте. 26 июня в результате нарушения ПДД автомобилем Mercedes, в котором ехал Смелов, погиб водитель мотоцикла.

Студент МГИМО Аркадий Смелов, участник смертельного ДТП на Кутузовском проспекте с участием автомобиля и мотоцикла, отчислен из института, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

26 июня на Кутузовском проспекте столкнулись автомобиль Mercedes и мотоцикл Yamaha. В результате ДТП погиб байкер Аркадий Дымов, возглавлявший мотоклуб МАДИ. По версии следствия, Смелов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на пассажирском сидении автомобиля. Внезапно он начал выкручивать руль у девушки-водителя из-за чего и произошла авария.

29 июня Никулинский суд Москвы заключил под стражу на два месяца студента Смелова по обвинению в нарушении ПДД, повлекших гибель мотоциклиста. Ему грозит до 4 лет колонии. 1 июля суд отправил под домашний арест на два месяца девушку, которая находилась за рулем автомобиля в момент ДТП.

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