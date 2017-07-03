Число погибших в ДТП в Татарстане детей возросло до четырех

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В результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Татарстане погибли четверо детей. Ранее сообщалось о гибели 14 человек, среди которых двое детей.

В аварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Татарстане погибли четверо детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления Следственного комитета.

"Погибло 4 детей в результате аварии. Два брата 2016 и 2001 годов рождения, девочка 2004 года рождения и девочка 2002 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели 14 человек, среди которых двое детей. Авария произошла в Заинском районе Татарстана. Автобус столкнулся с "КамАЗом", который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль. Возбуждено два уголовных дела: о ДТП и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.