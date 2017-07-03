Счетная палата выступила против объединения Резервного фонда и ФНБ

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Счетная палата отказалась поддержать те части поправок, которые касаются изменения правил формирования суверенных фондов в законопроекте о "новых бюджетных правилах". Таким образом, СП выступила против объединения Резервного фонда и ФНБ. Не поддержали эту идею и в Госдуме.

Намерения правительства России объединить Резервный фонд с Фондом национального благосостояния не приветствуют в Счетной палате (СП) страны. Об этом сообщает "Газета.Ru".

В СП подчеркнули, что часть законопроекта, которая меняет правила формирования Резервного фонда и ФНБ, "содержит риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан России, сбалансированности бюджета ПФР, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов".

Также там отметили, что изменения Бюджетного кодекса лишат ФНБ "источников формирования". А еще "закрепление средств ФНБ в качестве источника формирования Резервного фонда, а также отсутствие источников формирования ФНБ приведет в конечном итоге к его исчерпанию". В связи с этим Счетная плата отказалась поддерживать те части поправок, которые касаются изменения правил формирования суверенных фондов.

Кроме того, недовольство законопроектом высказал и правовой департамент Госдумы.

Ранее, 30 июня, министр финансов России Антон Силанов сообщил о решении объединить Резервный фонд с Фондом национального благосостояния. До этого глава Минфина уже сообщал, что в его ведомстве обсуждается идея полного отказа от дальнейшего пополнения ФНБ и консолидации средств суверенных фондов. Он отмечал, что реализация потребует изменений законодательства. Тогда министр тогда говорил, что с правительством идея пока не обсуждалась. В поддержку высказывался и экс-министр финансов, предсовета фонда ЦСР Алексей Кудрин.