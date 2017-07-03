"Нервная погода": в Москве 3 июля выпадет до 10% месячной нормы осадков

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Московское лето в этом году выдалось просто аномально сырым: дожди и грозы идут не переставая. В понедельник в столице может выпасть до 10 процентов месячной нормы осадков. Москвичи уже привыкли к зонтам и спасаются не только от ливня, но и от депрессии.

Вопрос сколько еще ждать обещанного лета, сейчас волнует всех москвичей. Вместо июльского зноя - тропический ливень и порывистый ветер. Без зонтов и дождевиков - никуда, передает "ТВ Центр".

Звание "самый холодный месяц столицы за последние 14 лет" - явно не то, чем можно гордиться. Особенно, если месяц летний, да и вся весна солнцем и хорошей погодой москвичей не радовала. Зато июнь 2017 вошел в историю. Июль, видимо, решил от предыдущего месяца не отставать и покорно принял эстафету переменчивой и неустойчивой погоды. Циклоническая депрессия, уверяют синоптики. Только вот в депрессию вместе с природой впали и люди.

Футболки и шорты пока вынуждены дожидаться своего звездного часа. А вот теплые свитера и джинсы, наоборот, в фаворе. Правда без особой необходимости выходить на улицу явно не хочется. Приходится придумывать занятия дома.

Аварийные службы Мосводостока работают в усиленном режиме еще с пятницы, когда в столице выпало более 90% месячной нормы осадков. Бригады реагируют оперативно и обеспечивают бесперебойное движение общественного транспорта. А вот Гидрометцентр прогнозами не радует. Очередная новость повергла в шок: лета не будет. Во всем нужно винить поведение атмосферных волн. Именно они - причина частого прохождения циклонов, перевыполнение нормы осадков и понижение климатической нормы как минимум на 5 градусов. Этот феномен синоптики уже окрестили "нервная погода". И причина такой аномалии, как ни парадоксально, в глобальном потеплении.

"Мы ожидаем некоторое ослабление такой влажной и прохладной погоды. Во вторник у нас повышение температуры. Относительно теплая ночь в Москве - 12-14 и 9-14 градусов в Подмосковье. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов и в Подмосковье - 13-18. Такова максимальная температура. Но не могу порадовать, что вот это сохранится в последующие дни", - рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Плохую погоду обещают как минимум до конца недели. В понедельник в Москве может выпасть до 10% месячной нормы осадков. МЧС уже объявило желтый уровень опасности.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".