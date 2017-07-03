Собянин: строительство участка СВХ от ул. Фестивальной до Дмитровского шоссе завершено на 60%

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Несмотря на погодные условия, строительство участка Северо-Восточной хорды от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе идет по графику. Об этом в понедельник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Работы выполнены уже на 60 процентов. Сдать объект обещают уже осенью следующего года.

Пятикилометровый участок Северо-Восточной хорды, от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, в основном, проходит вдоль Октябрьской железной дороги. Здесь будет девять искусственных сооружений - эстакады, съезды, железнодорожный путепровод и мост через реку Лихоборка. Последний уже почти построен. Готовность объекта - 99 процентов, передает "ТВ Центр".

Строительство новой городской магистрали протяженностью более 30 километров разделено на 9 участков. Работы идут одновременно, не останавливаясь даже в непростых условиях дождливого лета.

"Работы идут по графику. Вы знаете, в этом направлении Северо-Восточной хорды первый участок был построен два года тому назад, соединил Бусиновскую развязку с Фестивальной. Сейчас идет активное строительство по соединению Фестивальной с Дмитровкой", - сообщил Собянин.

Северо-Восточная хорда - один из самых масштабных автодорожных проектов столицы. Бессветофорная магистраль свяжет густонаселенный восток Москвы с началом трассы "М11" на Санкт-Петербург. Проходя сквозь северную часть мегаполиса по диагонали, дорога пересекает основные радиальные магистрали. При этом каждый из участков проектируется с учетом будущего развития транспортной инфраструктуры.

Современная городская магистраль - это крепкие опоры эстакад и путепроводов, высокопрочный бетон перекрытий, ровное и, главное, долговечное асфальтовое покрытие дорожного полотна. Но все это - лишь часть забот строителей. Не забыли и про комфорт местных жителей. Соседствующие с автомагистралью дома будут защищены шумоизоляционными экранами. На прилегающих улицах в квартирах многоэтажек окна заменят современными стеклопакетами.

"Работы проводятся параллельно со строительством эстакад и дорог, всего здесь 18 тысяч погонных метров шумозащитных экранов, порядка 20 тысяч окон", - отметил заместитель директора по производству ПАО "Мостотрест" Андрей Сбитнев.

Сейчас работы на участке от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе выполнены на две трети. Запуск движения состоится в следующем году. Затем магистраль будет продлена до уже построенного участка на пересечении с Щелковским шоссе. После запуска сквозного движения, как рассчитывают проектировщики, Северо-Восточная хорда позволит на четверть снизить транспортную нагрузку на радиальные магистрали, Московскую кольцевую автодорогу и Третье транспортное кольцо.

Андрей Сидоренко, Михаил Федоров, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".