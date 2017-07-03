В ЦИТО им. Приорова проводят операции по вживлению нейростимуляторов

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Встать из инвалидной коляски и пойти или смягчить боль в мышцах при ДЦП. Такой шанс появился у пациентов благодаря нейростимулятору. Операции по вживлению в организм нового специального прибора проводят в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Приорова.

Уже 8 лет Игорь Мелешкин не чувствует почву под ногами. Очередной прыжок с парашютом для бывшего военного обернулся переломом двух позвонков. Чего только не пришлось после этого пережить: клиническая смерть, неудачная операция, инвалидное кресло. А недавно ко всем страданиям добавилась и невыносимая боль, передает "ТВ Центр".

"Поверьте, она достаточно дикая и я ее испытываю уже более полугода и лекарства в принципе снимают, но совсем не помогают, скажем так, ну и конечно, если ее уберут, это уже чудеса!" – говорит пациент ЦИТО им. Н.Н. Приорова Игорь Мелешкин.

Чудеса, которые медики делают реальностью. Благодаря имплантации спинального нейростимулятора сегодня можно справиться даже с самым сильным болевым синдромом. Такой метод считается наиболее эффективным. При этом никаких побочных эффектов и осложнений. Стимулятор вживляется в тело пациента и подает сигналы в спинной мозг, где устраняется источник боли.

На первый взгляд нейростимулятор выглядит как обычный пейджер. На самом деле - это генератор электрических импульсов. Они поступают в спинной мозг пациента по тонким электродам. Именно электрические импульсы и подавляют болевой синдром в организме пациента, а сам он может контролировать работу нейростимулятора с помощью специального пульта управления.

Программу работы нейростимулятора задает лечащий врач. Он подбирает необходимый режим вместе с пациентом так, чтобы последний чувствовал себя наиболее комфортно. После этого о невыносимой боли на долгое время можно забыть.

"Это устройство может быть в организме пациента всю его жизнь. Но, к сожалению, жизнь этого устройства зависит от работы батарейки и неподзаряжаемыми батарейки могут жить 5-6 лет, а подзаряжаемые батарейки живут до 9 лет. Но технологии развиваются и в будущем мы, наверное, сделаем такие устройства, которые будут жить в организме с пациентом более длительное время", - рассказал нейрохирург Александр Яковлев.

Причем, подобные технологи и по вживлению в организм человека специальных стимуляторов могут избавить и от других болей, в том числе и спазма мышц, например, при ДЦП. Такие операции дорогостоящие - не менее миллиона рублей. В России на их проведение ежегодно выделяется 800 квот. Новый отдел нейрохирургии, созданный в Центральном научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Приорова, уже активно специализируется на таких сложных операциях и по качеству их проведения не уступает лучшим зарубежным клиникам, ведь руководят процессом лучшие нейрохирурги страны, признанные и во всем мире.

Елена Сахно, "ТВ Центр".