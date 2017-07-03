В Ленинских горках на месте застройки поплыл грунт

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Ленинские горки в Подмосковье - на грани экологической катастрофы. Застройщик сдал новые дома с временными очистными сооружениями, и теперь нечистоты попадают прямо в ближайшую речку. К зловонью добавилась ещё одна беда: от обильной застройки поплыл грунт и задел коммуникации.

Живописный вид на реку оказался отличным маркетинговым ходом для застройщиков микрорайона Купелинка. Квартиры в новых домах за МКАД ушли как горячие пирожки. И только потом стало понятно, что внешний вид оказался обманом, передает "ТВ Центр".

Шатры, окрашенные под камуфляж, скрывают под собой нечистоты. Местные жители их называют цирком Шапито. Изобретательные застройщики уж слишком лихо пошутили над покупателями квартир.

"На тот момент нам говорили, что эти сооружения временные. Через какое-то время их либо уберут, либо реконструируют. А теперь выяснилось, что там много нарушений, помимо санитарно-защитной зоны, в которой они построены. А построены они вблизи двух детских садов, школы. Я уже не говорю про наши жилые дома", - говорит Екатерина Колосова.

Охранная зона - 150 метров. По факту ближайший сад на расстоянии - 17 метров. Временное не только стало постоянным, но еще и сломалось. Уже год канализация из ближайших домов в неочищенном виде сливается напрямую в реку Купелинка. Жители регулярно выкладывают видео в соцсети, пишут жалобы, но все бесполезно.

"Мы делали пробы воды и воздуха, в которых показали значительные превышения. По аммиаку, по микробиологии. То есть бактерии в 240 раз превышены в сливах, в стоках", - рассказала Светлана Земцова.

По словам экологов, если ситуация не изменится, то через три года река вовсе превратится в мертвый зловонный водоем. К одной проблеме добавилась другая. С берега, на котором строится школа, съехал грунт, потянув за собой электрокабели. В результате микрорайон практически на сутки остался без электричества и с новой проблемой, которую трудно решить. Очевидцы уверяют, что грунт под школой насыпной. И самое странное, что теперь вплотную к школе строят ещё и высотный дом.

Не обвалится ли здание школы в реку? И как долго еще дышать канализацией? Ответы на эти и многие другие вопросы сейчас хотят получить жители от администрации Ленинского района. Однако на встречу с ними пришла только представитель городского поселения Горки Ленинские. Главные аргументы чиновников просты.

"И эти дома, и водозаборный узел, и очистные сооружения являются не муниципальными. Это частные объекты застройщика. Частные организации, собственники всего, не беспокоятся о вас. Они продали вам квартиры, вы купили в красивом месте. Называется – дальше, как хотите, сами", - отметила и.о. главы городского поселения Горки Ленинские Светлана Литвинова.

От бездействия местной администрации юристы и депутаты тоже разводят руками. "На все нарушения, которые здесь происходят, местная власть тоже обязана реагировать, обращаться в правоохранительные, контролирующие, надзорные органы. Этих органов у нас масса. А нарушения тут уже годами. И соответственно это говорит о том, что местная власть не работает", - подчеркнул адвокат Дмитрий Трунин.

Неизвестно, что в целом будет с близлежащими районами. Со слов администрации, дальше стройка будет вестись уже на частных землях, где у застройщиков и вовсе нет обременений ни по социальным объектам, ни по очистным сооружениям.

Екатерина Гоголева, Александр Савин, "ТВ Центр".