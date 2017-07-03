Чем опасны страшные квесты

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Погулять в парке, сходить в театр или кино. Для некоторых это уже давно не отдых. Они любят погорячей, предпочитая обычным развлечениям так называемые квесты. Причём, помимо игры, экстремалы не против настоящих ударов, укусов или прыжков с высоты. Зачастую не обходится и без травм. Чем привлекают такие забавы и как минимизировать риск?

Жутковатые интерьеры, устрашающие звуки, темные лабиринты. Адреналин зашкаливает. Иногда даже чтобы начать игру приходится, например, плыть или лезть через узкие тоннели. Так называемые хоррор-квесты сейчас на пике популярности. Сюда приходят за острыми ощущениями и эмоциональной разрядкой, передает "ТВ Центр".

"Это легальный способ получить очень крутую дозу адреналина. Побегать, порешать задачки, включить голову и реально круто провести время со своими друзьями. То есть командная работа или те же самые индивидуальные задания - это в любом случае тебя развивает, ты не просто бегаешь, бесцельно боишься", - рассказала Софья Белочкина.

Вдобавок, конечно, эмоций добавляют актеры. Контактные квесты - новомодный тренд. Неожиданная встреча с кем-то рычащим, кричащим, в страшном костюме - и игрок на грани обморока.

Более того, в последнее время "контактность" квеста начали разделять на уровни - легкий, средний и тяжелый. В последнем игроки настойчиво требуют для себя настоящих ударов, укусов, царапин или что-то в этом роде. Не все квесты на такое решаются, но найти желаемое, конечно, можно. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Но если с требованиями клиентов об экстриме все понятно, то что делать с нештатными ситуациями? Случайные травмы во время квестов - к сожалению уже давно не редкость.

Один из квестов проходила 12-летняя москвичка Ксения. Девочка прыгнула и распорола себе нижнюю губу, ударившись о крепление матов. Игру тут же остановили, случай вызвал громкий резонанс. И возникли вопросы, как на квесте в темноте, да еще и на таком опасном участке могли оказаться острые предметы? И почему на такое экстремальное развлечение, для которого существует ограничением 14+, допустили 12-летнего подростка без сопровождения взрослых!? Но организатор квеста вообще делает вид, что ни при чем.

Сейчас Следственный комитет подключился к расследованию всех обстоятельств этого резонансного происшествия. А для того, чтобы свести количество травмоопасных случаев к минимуму, ассоциация квест-индустрии планирует организовать специальную комиссию, которая будет выдавать фирмам сертификаты безопасности. А пока желающим пощекотать нервы игрокам остается лишь тщательно выбирать квест - желательно новый, в котором еще крепкие декорации. И, главное, внимательно слушать и беспрекословно выполнять правила опасного приключения. Инструктаж перед началом проходят абсолютно все участники, независимо от опыта.

Нарушение техники безопасности и любого из правил - прямой повод остановить игру. Проблемы не нужны ни одной из сторон этой модной забавы XXI века.

Елизавета Родина, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр".