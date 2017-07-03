Вильфанд рассказал, когда ждать летней погоды

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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что самый жаркий период этого лета ожидается во второй половине июля и начале августа. По его словам, термометры покажут 25 градусов тепла. При этом Вильфанд отметил, что будут в этот период и осадки.

Самый жаркий период этого лета придется на вторую половину июля и начало августа. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Вторая половина июля и первая пятидневка августа - это самые жаркий период. И по предварительным, фоновым, вероятностным оценкам, будет распространяться и область высокого давления во второй половине июля", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что прогнозы, превышающие 10 дней, являются лишь ориентиром, согласно которому во второй половине июля будут теплые дни с температурой 25 градусов.

"Но это не значит, что весь период будет теплым. Просто будут дни с температурой 25 градусов и выше. И осадки при этом ожидаются, и высокое давление", - пояснил Вильфанд.