СМИ: Трамп обсудит с Путиным поддержку Асада Россией

Теги: Политика сирия путин асад трамп украина

Телеканал CNN узнал, какие темы хочет затронуть президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге. Это проблема Сирии, в том числе, поддержка, оказываемая Москвой Башару Асаду, и происходящее на Украине.

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить проблему Сирии с российским лидером Владимиром Путиным во время встречи на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Кроме того, глава Белого дома считает необходимым обсудить с Путиным поддержку, которую оказывает Москва президенту Сирии Башару Асаду. Также стороны могут затронуть украинский вопрос. При этом, обсуждать тему якобы вмешательства в американские президентские выборы Трамп не намерен.

Вместе с тем, CNN отмечает, что официального плана встречи пока нет.

Ранее в июне советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил, что встреча Трампа с Путиным состоится на полях саммита G20, который пройдет с 7 по 8 июля в Гамбурге. Он не уточнил формат встречи, заявив, что американский лидер встретится со многими мировыми лидерами, в том числе и с российским.

Читайте также:

В России не видят серьезного улучшения отношений с США при Трампе

Дональд Трамп выложил в Twitter видео с "избиением" CNN

Стоит ли ждать прорывов от встречи Путина и Трампа в Гамбурге

Лавров: встреча Путина и Трампа должна внести ясность в отношения с США