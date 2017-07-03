Макрон намерен встретиться с Путиным на саммите G20

Теги: В мире путин саммит трамп макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается провести ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами на полях саммита G20, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что встреча французского и российского лидеров будет своего рода продолжением майских переговоров в Версале.

Французский лидер Эммануэль Макрон намерен провести несколько двусторонних встреч во время саммита G20, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Макрон собирается встретиться, в частности, с президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что их встреча будет своего рода продолжением майских переговоров в Версале, которые состоялись в рамках визита Путина во Францию.

Также французский президент 13 июня встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. А 14 июня глава США приглашен на День взятия Бастилии.

Читайте также:

Путин обсудил с Меркель повестку саммита G20

Белый дом подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20

Эрдогану запретили выступать перед соотечественниками на G20

Президент Бразилии отказался от поездки на саммит G20