Терпение России в ситуации с изъятой в США дипсобственностью почти иссякло

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о принципе взаимности, комментируя ситуацию с изъятием дипломатической собственности в США. При этом он подчеркнул, что терпение российской стороны по данной ситуации на исходе.

Терпение России в ситуации с изъятием дипломатической собственности в США на исходе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили, что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе - это тоже говорилось на разных уровнях, что касается нюансов - это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства", - сказал он.

Администрация Барака Обамы в декабре 2016 года ввела новые санкции в отношении России. Из США выслали 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, американскими властями был закрыт доступ к загородным дачам постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне. Москва тогда воздержалась от ответных мер.

На минувшей неделе официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия уже готовит ответные меры на арест дипсобственности.

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