Медведев обсудил переход на электронные больничные листы

Теги: Общество медведев лечение страхование

Бюджет фонда социального страхования и вопросы перехода на электронные больничные листы обсудили в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель фонда Андрей Кигим.

Дмитрий Медведев обсудил с главой Фонда социального страхования Андреем Кигимом бюджет фонда, а также переход на электронные больничные листы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Глава правительства отметил, что при переходе на новые электронные сертификаты нетрудоспособности будет сохранена и классическая форма больничного листа. В ходе встречи председатель Фонда социального страхования отметил, что все социальные обязательства по оплате больничных и пособий по беременности будут выполнены за счет накопленных за три года средств. Дмитрий Медведев также поднял вопрос реабилитации инвалидов.

"По техническим средствам реабилитации мы действительно за последние годы сделали существенный шаг вперед, прежде всего, потому, что нарастили финансирование. Я неоднократно встречался с представителями организаций инвалидов, они отмечают, что средств стало гораздо больше, соответственно, самих технических средств стало больше. Но надо и здесь наводить порядок, заказы правильно размещать. С другой стороны, я понимаю, желательно сохранить финансирование, которое в последние годы было обеспечено, потому что все равно очередь сохраняется", - отметил Медведев.