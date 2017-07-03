В Одессе взорвали автомобиль экс-депутата

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Автомобиль Toyota Camry, принадлежащий экс-депутату Одессы, взорвался в центре города. Это произошло 2 июля. Бомба была заложена под иномарку. В результате взрыва никто не пострадал.

Иномарка взорвалась в центре Одессы. Об этом сообщает "Думская.net".

Взрыв Toyota Camry произошел утром 2 июля на улице Маразлиевской из-за радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе. Автомобиль принадлежит бывшему депутату города, чье имя не называется. В результате инцидента никто не пострадал. Взрывная волна выбила стекла в расположенном рядом Дворце студентов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.