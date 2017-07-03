Песков рассказал о причинах оттока иностранного капитала из России

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Иностранные инвесторы вывели более 1,6 миллиарда долларов из российских акций за четыре месяца, что стало максимальным оттоком за последние три с половиной года. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это связано с конъюнктурными процессами и волатильностью.

Отток иностранного капитала из России связан с конъюнктурными процессами и волатильностью, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.Ru".

"Мы по-прежнему считаем, что определенная волатильность возможна всегда. Капитал свободно приходит в страну и свободно отсюда уходит. Это во многом конъюнктурные факторы", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что иностранные инвесторы вывели из российских акций более 1,6 миллиарда долларов за четыре месяца. Это является максимальным оттоком за последние три с половиной года.

Сейчас инвесторы выводят средства из российских активов из-за внутренних рисков. Они привели к ухудшению инвестиционного климата в стране.

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