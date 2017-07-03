Минсельхоз предлагает пить вино вместо крепкого алкоголя ради демографии

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Министр сельского хозяйства Александр Ткачев предложил россиянам пить вино вместо крепких алкогольных напитков для улучшения демографической ситуации в стране. Он добавил, что в России появились качественные и дешевые отечественные вина.

Минсельхоз предложил россиянам предпочитать крепким алкогольным напитками вино для повышения уровня рождаемости в стране, передает ТАСС слова главы ведомства Александра Ткачева.

"Мы - страна, пьющая крепкие напитки: водка, самогон и так далее. Это все забирает здоровье и жизнь у людей. А употребление вина в меру прибавит и изменит ситуацию демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону", - рассказал он.

Ткачев отметил, что в России растет производство винограда, в связи с этим отечественная продукция стала более качественной и дешевле, чем зарубежный алкоголь.

"Возьмите Францию, Италию: реклама вина круглые сутки разрешена. Уровень всевозможных болезней, связанных с алкоголем, у них гораздо ниже, чем в нашей стране", - добавил министр.

Запрет на рекламу алкоголя в СМИ действует с 2008 года. В декабре 2016 года Ткачев предложил разрешить рекламу вина после 22:00 для популяризации продукта.

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