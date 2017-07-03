Глава МЧС предупредил россиян о новых природных катаклизмах

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В июле на территории России прогнозируются природные катаклизмы. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. Он потребовал выработать дополнительные меры по реагированию на них.

В июле в России ожидаются новые природные катаклизмы. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков, пишет "Ридус".

По словам министра, июнь выдался непростым как для россиян, так и для спасателей, но расслабляться нельзя. "Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы", - предостерег Пучков.

В одних регионах, сказал он, будут наблюдаться новые максимумы температур, в других - резкие температурные перепады, высокая скорость ветра, значительные осадки.

Пучков попросил организовать исследование и принять дополнительные меры по подготовке органов управления и всей службы реагирования на природные катаклизмы.

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