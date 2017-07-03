Следователь УМВД сбил пенсионерку и скрылся с места аварии

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В Подольском районе Подмосковья произошло ДТП. Автомобиль сбил пенсионерку и скрылся с места происшествия. Виновником аварии стал следователь УМВД по городскому округу Подольск. Пострадавшая получила различные телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Водитель иномарки сбил 79-летнюю москвичку, которая шла по краю дороги. Мужчина, который оказался следователем УМВД России по г.о. Подольск, скрылся с места происшествия, передает "МИР24".

Авария произошла 2 июля в деревне Поливаново. Пострадавшая получила различные телесные повреждения и была доставлена в больницу.

По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

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