Ученые: картофель поможет от гепатита

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Ученые из США провели исследования, в ходе которых выяснилось, что картофель способствует выработке иммунитета против гепатита. В будущем научные сотрудники намерены продолжить опыты со съедобными препаратами.

Американские ученые планируют создать новейший препарат от гепатита. Он будет сделан на основе обыкновенного картофеля. Об этом сообщает "Русская планета".

В ходе исследования ученые кормили зараженных лабораторных мышей картофелем, содержащим специальный препарат. Впоследствии организм грызунов стал вырабатывать иммунитет, способствующий отступлению гепатита.

По итогам исследований научные сотрудники из США установили, что вакцина с картофелем заставила мышей выработать иммунитет, который боролся с гепатитом B. В будущем ученые намерены продолжить опыты со съедобными препаратами.