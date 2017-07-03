Матвиенко похвалила МИД за приостановку выплат взноса в Совет Европы

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала решение МИД России относительно взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год. По ее словам, этот шаг абсолютно верный и является сигналом для СЕ о том, что ситуация вокруг межпарламентского диалога продолжает деградировать.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что МИД России принял верное решение относительно взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год. Она также подчеркнула, что это действие является сигналом для СЕ о том, что ситуация вокруг межпарламентского диалога все еще деградирует, передает "Газета.Ru".

"Мне кажется, что Министерство иностранных дел приняло абсолютно верное решение. Это такой сигнал Совету Европы и не только ПАСЕ, что ситуация продолжает деградировать", - отметила она.

В начале июня стало известно, что Россия заблокировала перевод около 11 миллионов евро в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, об этой вынужденной мере предупреждали, в частности, глава МИД Сергей Лавров и председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Российская делегация была лишена права голоса в Парламентской Ассамблее СЕ в апреле 2014 года. В связи с этим Россия прекратила свое участие в работе ПАСЕ.

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