Песков рассказал о планах встречи Путина и Си Цзиньпина

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Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Россию с двухдневным государственным визитом. Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщаются с представителями общественности, бизнеса и СМИ двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Россию с двухдневным государственным визитом. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2", передает РИА Новости.

По сообщению МИД КНР, в ходе визита Си Цзиньпин и Путин проведут переговоры в узком составе, встретятся с представителями Российского комитета дружбы, мира и развития, Общества российско-китайской дружбы, проведут совместную пресс-конференцию, а также будут присутствовать на церемонии подписания соглашений.

Стороны также намерены утвердить план действий на 2017-2020 годы к Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Ожидается, что в ходе визита Си Цзиньпина стороны подпишут более десятка межправительственных соглашений.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы России и Китая пообщаются с представителями общественности, бизнеса и СМИ двух стран. "Завтра целый день - полноформатный официальный визит: двусторонние переговоры, подписание документов", - цитирует Пескова "Газета.Ru".

Кроме того, как сообщил Песков, вечером у Путина будет обед с Си Цзиньпином, а полноформатный официальный визит начнется 4 июля.

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