Меркель не ждет от Трампа смены позиции по спорным вопросам на саммите G20

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не ожидает от президента США Дональда Трампа смены позиции по спорным вопросам после саммита G20. Она отметила, что разногласия с американским лидером сохраняются по вопросам климата и международной торговли.

В Германии не ждут, что президент США Дональд Трамп после саммита G20 поменяет свою позицию по спорным вопросам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

"Мы знаем позиции американского правительства и не ожидаем, что после двухдневной поездки в Гамбург она изменится", - сказала она.

По словам Меркель, разногласия с США сохраняются по вопросам климата и международной торговли.