Неизвестные с накладными усами ограбили ювелирный магазин в Раменском

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В Московской области неизвестные ограбили ювелирный магазин. Угрожая пистолетом, они похитили украшения на сумму около одного миллиона рублей. При этом в момент нападения злоумышленники использовали парики, усы и медицинскую маску.

В подмосковном городе Раменское неизвестные совершили разбойное нападение на ювелирный магазин. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.

"Злоумышленники ворвались в помещение ювелирного магазина, расположенного на улице Карла Маркса и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, похитили ювелирные украшения на сумму около одного миллиона рублей", - сказала Петрова.

По ее словам, преступники знали о наличии в помещении камер видеонаблюдения и поэтому в момент нападения использовали парики, усы и медицинскую маску. По данному факту полиция возбудила уголовное дело о разбое. При этом в ходе розыска был задержан подозреваемый в преступлении – 43-летний уроженец Ивановской области.

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