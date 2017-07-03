Из сгоревшего автобуса в Баварии извлекли тела 11 пассажиров
Теги: германия ДТП автобус жертвы
Останки 11 пассажиров извлекли из сгоревшего автобуса в Баварии, который в понедельник утром столкнулся с грузовиком. Судьба еще семерых остается неизвестной. Об этом сообщает Минтранс ФРГ.
Минтранс Германии заявил об обнаружении 11 тел погибших пассажиров в результате страшного ДТП с участием автобуса и грузовика в Баварии, передает ТАСС.
По данным главы ведомства Александра Дорнбриндта, судьба еще семерых остается неизвестной. Он уточнил, что из 48 человек (46 пассажиров и двое водителей) удалось спастись 30.
Свои соболезнования выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель и поблагодарила сотрудников экстренных служб за работу в "подобных ужасных ситуациях".
Kanzlerin #Merkel zum schweren Busunglück auf der A9 bei #Münchberg in Oberfranken: pic.twitter.com/jFMCH3JFPj— Steffen Seibert (@RegSprecher) 3 июля 2017 г.
Ранее полиция ФРГ заявила, что числящиеся пропавшими 17 человек, скорее всего, погибли.
В понедельник на трассе А9 в Баварии туристический автобус, перевозивший 46 пассажиров, столкнулся с грузовиком и загорелся. В результате ДТП 31 человек пострадал, среди них есть тяжелораненые. О причинах аварии пока не известно.
Читайте также:
Виновник ДТП с погибшим байкером отчислен из МГИМО
В результате ДТП в Дагестане погибли 6 человек, в том числе дети