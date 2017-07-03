Из сгоревшего автобуса в Баварии извлекли тела 11 пассажиров

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Останки 11 пассажиров извлекли из сгоревшего автобуса в Баварии, который в понедельник утром столкнулся с грузовиком. Судьба еще семерых остается неизвестной. Об этом сообщает Минтранс ФРГ.

Минтранс Германии заявил об обнаружении 11 тел погибших пассажиров в результате страшного ДТП с участием автобуса и грузовика в Баварии, передает ТАСС.

По данным главы ведомства Александра Дорнбриндта, судьба еще семерых остается неизвестной. Он уточнил, что из 48 человек (46 пассажиров и двое водителей) удалось спастись 30.

Свои соболезнования выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель и поблагодарила сотрудников экстренных служб за работу в "подобных ужасных ситуациях".

Ранее полиция ФРГ заявила, что числящиеся пропавшими 17 человек, скорее всего, погибли.

В понедельник на трассе А9 в Баварии туристический автобус, перевозивший 46 пассажиров, столкнулся с грузовиком и загорелся. В результате ДТП 31 человек пострадал, среди них есть тяжелораненые. О причинах аварии пока не известно.

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