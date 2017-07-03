Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Шакро Молодому

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В понедельник Мосгорсуд признал законным продление срока ареста "Вора в законе" Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Таким образом, криминальный авторитет останется под стражей до 11 июля.

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Захария Калашова по кличке Шакро Молодой, по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы столичного ресторана Elements. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья отклонила апелляционную жалобу адвоката "вора в законе" Александра Гофштейна. Он просил изменить меру пресечения.

Таким образом, Калашов останется под арестом до 11 июля, сообщает "Интерфакс". Кроме того, суд признал законным продление ареста еще двум фигурантам дела - Николаю Николаеву и Герсону Гамидову, которые работали строителями в ресторане Elements. Они останутся под арестом до 4 июля.

Захарий Калашов был арестован 13 июля 2016 года по обвинению в вымогательстве крупной денежной суммы у владелицы московского ресторана. В декабре 2015 года возле заведения произошла перестрелка. В результате погибли два человека. Еще семеро участников стычки были госпитализированы.

В августе 2016-го года против Шакро было возбуждено новое уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии". Кроме того, он фигурирует в уголовном деле офицеров Следственного комитета, обвиняемых в получении взятки от криминального авторитета.