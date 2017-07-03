Сирийская армия объявила перемирие на юге страны до четверга

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Сирийская армия объявила о прекращении боевых действий на юге страны до четверга. Это уже второе одностороннее прекращение огня за последние две недели. В этот раз режим перемирия распространился на всю южную часть страны, включая стратегическую провинцию Кунейтра у границы с Израилем.

Сирийская армия объявила о приостановке боевых действий на юге страны, в том числе в провинции Кунейтра, где за последние дни произошло несколько нападений израильских войск. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление государственного телевидения.

Второй за последние две недели односторонний режим прекращения огня вступил в силу в воскресение.

17 июня правительственные силы Сирии объявили о приостановке боевых действий в городе Дераа у границы с Израилем. В этот раз режим прекращения огня затронул всю южную часть Сирии, в том числе стратегическую провинцию Кунейтра вблизи израильской границы и провинцию Свайда на юго-востоке страны.