Путин поручил создать технопарк на базе "Союзмультфильма"

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В Москве на базе киностудии "Союзмультфильм" будет создан анимационный технопарк. Обеспечением проекта, по поручению Владимира Путина, займутся совместно российское правительство и столичные власти.

Президент Владимир Путин по итогам встречи с представителями отечественных анимационных студий поручил правительству совместно с властями Москвы создать анимационный технопарк на базе "Союзмультфильма".

Распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Согласно документу, до 1 февраля 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин должны предоставить президенту доклад о выполнении поручения.

В конце мая президент встречался с режиссерами-мультипликаторами. Список поручений, составленный по итогам встречи, включает, в частности, разработку программного обеспечения для производства анимационных фильмов и поддержку продвижения отечественной кинопродукции на зарубежные рынки. Правительству также предстоит разработать и профинансировать программу по экранизации классических произведений поэтов и писателей России. Эти мульфильмы станут дополнением к школьному курсу литературы.

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