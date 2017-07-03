Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

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Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В числе главных тем обсуждалась ситуация в Сирии, и, прежде всего, вопросы, связанные с подготовкой очередного раунда переговоров делегаций Дамаска и сил оппозиции. Их встреча пройдет 4-5 июля в Астане.

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого была затронута сирийская проблема. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе совещания, как сообщил он агентству ТАСС, обсуждались текущие вопросы, связанные с социально- экономическим развитием страны. Кроме того, затрагивалась международная тематика. В частности, сирийская проблема, в том числе в контексте подготовки к намеченной на начало июля в Астане очередной встрече по сирийскому урегулированию.

Переговоры по Сирии в Астане пройдут 4-5 июля. Главная тема - дальнейшее согласование параметров четырех зон деэскалации на сирийской территории.

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