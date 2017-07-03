Си Цзиньпин призвал США соблюдать политику "одного Китая"

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США и Китаю следует разрешить имеющиеся разногласия. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать последние события вокруг Тайваня. Вашингтон договорился с островом о поставках вооружений на огромную сумму. Пекин же считает Тайвань китайской территорией. Как и спорные острова в Южно-Китайском море. Однако американские военные корабли вновь вошли в акваторию архипелага Сиша.

Эсминец USS Stethem в акваторию Южно-Китайского моря зашёл без предупреждения. Никаких действий военные не предпринимали, судно просто проследовало вдоль архипелага. Нежданных гостей встретили соответственно: на протяжении всего пути американский эсминец сопровождали боевые корабли и истребители Китая, который эти территории считает своими, передает "ТВ Центр".

Архипелаг Сиша находится в Южно-Китайском море к югу от Китая между Вьетнамом, Малазией, Тайванем и Филиппинами. Принадлежность Парасельских островов, входящих в архипелаг, много лет оспаривают сразу пять стран. В том числе и Китай.

Во-первых, через эти воды проходит треть всего мирового судоходства, товаров там ежегодно перевозят на пять миллиардов долларов. А во-вторых, в акватории найдены богатые залежи нефти и газа. Пекин уже направил Вашингтону ноту протеста.

"Под знаменем свободы судоходства американская сторона вновь направила военный корабль в территориальные воды Китая, к архипелагу Сиша, без разрешения, нарушив соответствующие китайские и международные законы, нанеся ущерб миру и стабильности в соответствующей морской территории, подвергнув опасности персонал. Это серьёзный провокационный политический и военный ход", - уверен официальный представитель МИД Китая Генг Шуанг.

Военный корабль США заходит в эти воды не впервые. И каждый раз всё происходит по одному и тому же сценарию. Штаты отказываются считать эти земли китайскими. И, таким образом, демонстрируют свою принципиальную позицию. Но Пекин именно сейчас особенно остро реагирует на подобные шаги, так как вложил большие деньги в искусственное расширение островов. Теперь китайцы надеются на признание данной территории своей.

"Они добиваются получения уведомлений и разрешений от иностранных государств, и, в данном случае, американцы, намеренно нарушая выдвигаемые Китаем требования, показывают, что не будут с ними мириться. Они никогда не согласятся, что китайская интерпретация превратилась в статус-кво", - заявил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Политика Дональда Трампа в азиатском регионе, вообще, представляется цепочкой плохо продуманных действий. На прошлой неделе президент США, например, ввёл санкции против китайского банка, транспортной компании и нескольких человек, обвинив их в сотрудничестве с Северной Кореей, а потом объявил о сделке по продаже оружия Тайваню на почти полтора миллиарда долларов. Трамп не может не знать, что Пекин считает и эту территорию своей, а значит, на провокацию идёт сознательно. Хотя Си Цзиньпин лично просил его не вмешиваться. Чёткое послание Трамп получил по государственному телеканалу Китая CCTV.

"Си Цзиньпин заявил, что с момента его встречи с Дональдом Трампом в Мара-Лаго отношения Китая и США заметно улучшились. Но, в то же время, на них негативно влияют несколько факторов. Мы надеемся, что США смогут действовать в соответствии с принципом "единого Китая", чтобы должным образом обработать тайваньский вопрос", - заявила ведущая Пенг Куд.

"У Трампа был ряд идей о том, как изменить политику США в Азиатско-Тихоокеанском регионе ещё до выборов, в результате большая часть этих идей провалились, политика США представляет из себя такую ослабленную, несколько хаотичную версию азиатской политики администрации Барака Обамы", - продолжил Кашин.

Американские журналисты уже назвали происходящее "окончанием медового месяца между Трампом и Си". Ведь ещё во время зимнего визита китайского лидера в США партнёры клялись друг другу в верности. Эксперты считают, что такая политика Штатов не только крайне негативно повлияет на отношения двух стран, но и угрожает другим странам. Ведь рано или поздно Пекин может ответить агрессивно. Однако, кажется, это пугает кого угодно, но только не Дональда Трампа.

Евгения Карих, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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