Украинский плакат про "инфекцию русского языка" высмеяли за ошибки

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На Украине новый виток борьбы с русским языком. На это раз население убеждают, что чужая речь вредна и опасна. А тех, кто говорит по-русски, ждет печальная участь. Плакаты с подобным содержанием в эти дни можно встретить в Киеве едва ли не на каждом шагу. Однако пока организаторы агитационной кампании добились лишь того, что их самих подняли на смех.

На плакате человек с высунутым языком, окрашенным в бело-сине-красные цвета. Каждый из них подписан словами: агрессия, война, смерть. Украинцев призывают отказаться от использования русского языка. А его носителей называют распространителями заразы и призывают прополоскать рот, передает "ТВ Центр".

Хотя, как заметили местные журналисты, для начала автору не мешало бы выучить украинский. В тексте насчитали 13 ошибок. Создатель - Иван Гранаткин - объяснил свои ошибки тем, что в момент подготовки макета он был еще русскоязычным. Впервые этот постер появился еще в 2015 году на "Конкурсе патриотического плаката" и периодически всплывал только на просторах интернета. Но в последние дни его стали все чаще видеть на улицах Киева.

"В нормальной стране, где есть верховенство права, вроде бы к таким относятся и Украина, в первой статье написано, что "Украина право-держава серединьши" - "Украина правовое государство среди прочего" - это бы квалифицировалось по статье уголовного кодекса "Разжигание розни", в том числе на языковом, на этническом и на прочих почвах", - сообщил политолог Александр Симченко.

Иван Гранаткин свои взгляды не скрывает. Вот он с флагом запрещенного в нашей стране "Правого сектора" на баррикадах Майдана. На его кепке всегда кокарда в виде свастики или фашистского креста. Вот он в форме дивизии СС "Галичина". На завтрак - запеканка со свастикой из кетчупа. А это уже детский патриотический лагерь, где такие, как Гранаткин, учат школьников стрелять в российских солдат и знать своих героев.

Русофобия на Украине возведена в ранг национальной политики. Запрещено вещание российских каналов, заблокированы российские соцсети. А люди, говорящие на русском языке, подвергаются ежедневным нападкам.

В Херсонской области оштрафовали восемь ресторанов, аптек и магазинов за использование русского языка. В Киеве за аналогичные действия активисты различных движений в агрессивной форме потребовали закрыть кафе.

Между тем, украинцы вовсю используют возможности евроинтеграции. Начали с изучения международного языка общения. Приглашают туристов отдыхать в Буковели на ломаном английском.

В начале июня Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому три четверти контента на телевидении страны должно быть украиноязычным. Теперь депутаты Верховной Рады предлагают перевести на украинский половину книг, которые издаются в стране, подавляющее большинство газет и журналов. А также интернет-сайты и социальные сети. Более того, за русский язык хотят штрафовать. Власти Украины рассчитывают, что такие меры позволят популяризировать украинский язык. Правда, нововведения, согласно последним опросам, не устраивают четверть населения Украины, не считая Донбасс. Оппозиция в Раде считает, что все это может лишь привести к новым внутриполитическим конфликтам.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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