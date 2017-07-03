На саммите G20 Путин поделится интересными идеями по борьбе с терроризмом

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Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что глава государства Владимир Путин намерен поделиться "интересными соображениями" по борьбе с терроризмом на саммите G20 в Гамбурге. По его словам, дискуссия на саммите ведется "незапрограммировано", и каждый участник может высказать свою точку зрения.

Владимир Путин поделится "интересными соображениями" по борьбе с терроризмом на саммите G20. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

"Конечно, обсуждая терроризм, ясно, что высший представитель нашей страны скажет несколько слов, причем, на мой взгляд, выскажет достаточно интересные соображения", - сказал он.

Ушаков пояснил, что дискуссия на саммите ведется "незапрограммировано", и при необходимости свою точку зрения может высказать каждый участник. В то же время шерпа России в G20 Светлана Лукаш отметила, что президент не упускает возможности высказаться по вопросам глобальной экономики и финансов.