В Госдуме появится рабочая группа по решению проблем дольщиков
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Рабочую группу по работе с участниками долевого строительства планируется создать в Госдуме. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Постоянная рабочая группа, которая займется решением проблем участников долевого строительства, будет создана при профильном комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
В настоящий момент в Госдуме проходят парламентские слушания, посвященные формированию законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства.
"Мы исходим из того, что если мы проводим парламентские слушания, мы не должны затем проблему бросать", - цитирует ТАСС председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Володин также не исключил возможность возврата от саморегулирования к лицензированию в строительстве, поскольку, по его словам, автономия саморегулируемых организаций в этой сфере привела к потере средств граждан и застройщиков.
Кроме того, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает необходимым сформировать публичный реестр недобросовестных застройщиков, который бы содержал не только перечень таких компаний, но и информацию об их руководстве и учредителях.
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