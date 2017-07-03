В Госдуме появится рабочая группа по решению проблем дольщиков

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Рабочую группу по работе с участниками долевого строительства планируется создать в Госдуме. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Постоянная рабочая группа, которая займется решением проблем участников долевого строительства, будет создана при профильном комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

В настоящий момент в Госдуме проходят парламентские слушания, посвященные формированию законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства.

"Мы исходим из того, что если мы проводим парламентские слушания, мы не должны затем проблему бросать", - цитирует ТАСС председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Володин также не исключил возможность возврата от саморегулирования к лицензированию в строительстве, поскольку, по его словам, автономия саморегулируемых организаций в этой сфере привела к потере средств граждан и застройщиков.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает необходимым сформировать публичный реестр недобросовестных застройщиков, который бы содержал не только перечень таких компаний, но и информацию об их руководстве и учредителях.

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