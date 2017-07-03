Число жертв ДТП с автобусом в Баварии возросло до 18 человек

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Восемнадцать человек стали жертвами аварии с участием автобуса и грузовика в Баварии. Об этом сообщили в полиции региона. Ранее минтранс Германии заявлял об обнаружении 11 тел погибших в результате страшной аварии.

Количество погибших в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Баварии увеличилось до 18 человек. Об этом сообщила полиция Верхней Франконии на своей странице в Twitter.

#BuBraMüb Wir müssen damit rechnen, dass 18 Passagiere bei diesem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen sind. — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3 июля 2017 г.

"Нам приходится исходить из того, что все 18 пассажиров погибли", - говорится в сообщении.

В понедельник на трассе А9 в Баварии туристический автобус, перевозивший 46 пассажиров, столкнулся с грузовиком и загорелся. Минтранс Германии впоследствии заявил об обнаружении 11 тел погибших в результате страшной аварии. Свои соболезнования выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель и поблагодарила сотрудников экстренных служб за работу в "подобных ужасных ситуациях".

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