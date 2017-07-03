В Испании задержан находившийся в розыске с 2011 года россиянин

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Гражданская гвардия Испании объявила о задержании гражданина России, объявленного в международный розыск российскими правоохранительными органами в 2011 году. 42-летний россиянин был арестован в Аликанте.

Гражданин России был задержан в испанском городе Аликанте. Об этом сообщила Гражданская гвардия Испании, передает ТАСС.

42-летний мужчина разыскивается с 2011 года российскими властями по делу р мошенничестве. В Испании задержанный проживал по поддельным документам на имя гражданина Украины.

В сообщении задержанный фигурирует под инициалами Л.П. Его имя не раскрывается.

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