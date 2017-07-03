Ливень отрезал от внешнего мира жителей деревни в Подмосковье

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Поток воды из-за продолжительного ливня в Московской области разрушил мост к деревне Румянцево Рузского городского округа. Это был единственный путь к поселению.

75 домов в деревне Румянцево Рузского городского округа Московской области отрезаны от внешнего мира после того, как поток воды из-за продолжительного ливня разрушил мост к поселению.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Рузского городского округа, мост был единственным путем к поселению. "Сейчас на место выехали дорожные службы и службы МЧС. Также сейчас будет организована автолавка", - приводит агентство слова главы округа Максима Тарханова.

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